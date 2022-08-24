Лондонська зоологічна служба: У Китаї вимерли ссавці дюгоні, які надихнули мореплавців на казки про русалок

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Дослідники оголосили, що у Китаї вимели ссавці дюгоні, які нібито надихнули мореплавців на казки про русалок.

Про це повідомляє BBC.

Вчені Лондонського зоологічного товариства (ZSL) та Китайської академії наук вивчили всі історичні дані про те, де раніше у Китаї водилися дюгоні. Вони виявили, що з 2000 року вчені їх не спостерігали. Крім того, дослідники опитали 788 членів спільноти, які мешкають у згаданих прибережних районах, щоб визначити, коли місцеві жителі бачили ссавця востаннє. У середньому мешканці повідомляли, що не бачили дюгоня протягом 23 років. Лише троє людей бачили його за останні пʼять років. Це спонукало дослідників оголосити дюгонів функціонально вимерлими, що означає, що «вони більше не життєздатні, щоб підтримувати себе».

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Дюгонь — унікальний морський персонаж. Вагою майже пів тонни, це єдиний морський ссавець-вегетаріанець. Він зовнішньо схожий на ламантина, але відрізняється своїм китовим хвостом і «добродушною вдачею». Дюгонь відомий як найніжніший гігант в океані. Імовірно, його повільна, розслаблена поведінка зробила його вразливим перед надмірним виловом риби та нещасними випадками, повʼязаними з судноплавством. Деякі дослідники вважають, що саме він надихнув древніх мореплавців на казки про русалок.

Дюгонь ще існує в інших країнах світу, але стикається з аналогічними загрозами зникнення. Його зникнення в Китаї має слугувати попередженням для інших регіонів, де мешкають ці ссавці, включаючи Австралію і Східну Африку.

Його середовище існування неподалік берегів Китаю зробило його вразливим для мисливців у ХХ столітті, які полювали на тварину через її шкіру, кістки та мʼясо. Після помітного скорочення популяції дюгоні були класифіковані Державною радою Китаю як ключова національна тварина І рівня в 1988 році. Дослідники вважають, що руйнування його середовища існування, у тому числі брак водоростей для харчування, спричинило швидке скорочення популяції. Цей вид зустрічається у 37 інших тропічних регіонах світу, зокрема у мілководних прибережних водах Індійського та західної частини Тихого океанів, але класифікується як «вразливий» вид у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи.

За оцінками Програми ООН з навколишнього середовища, щорічно в усьому світі зникає 7% місць існування морських водоростей через промислове та сільськогосподарське забруднення, розвиток прибережних районів, нерегульоване рибальство та зміни клімату.