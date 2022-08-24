ЗСУ на півдні знищили 13 окупантів та російський склад боєприпасів

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові на півдні за добу знищили 13 російських військових. Також вони вдарили по складу боєприпасів окупантів у Нововоскресенському.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Наші 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному поряд із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю «Мста-С» та 3 одиниці автомобільної техніки. Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що росіяни десять разів завдавали авіаційних ударів по позиціях ЗСУ протягом доби, але втрат немає.

Тим часом у Чорному морі перебувають російські кораблі, які загалом мають на озброєнні 28 крилатих ракет.