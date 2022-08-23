«Динамо» не змогло пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів

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Flickr / Alberto Sánchez Fernández

Київське «Динамо» в повторному матчі з рахунком 0:3 поступилося португальській «Бенфіці» у раунді плей-оф за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів.

Гра відбувалася в Лісабоні, на стадіоні «Да Луж».

Голи забивали Отаменді (27-я хвилина), Рафа Сілва (40-я хвилина) і Нерес (42-га хвилина). У першому матчі, який відбувався в польському місті Лодзь кияни поступилися з рахунком 0:2. Таким чином, «Динамо» замість Ліги чемпіонів зіграє у груповому турнірі Ліги Європи.

Єдиним представником України в Лізі чемпіонів цьогоріч буде донецький «Шахтар».