Шість місяців війни обійшлись Україні у трильйон гривень з держбюджету

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Від початку повномасштабного вторгнення росії Україна витратила з державного бюджету майже трильйон гривень.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Понад 40% усього, що витратили з державного бюджету, — це потреби армії. 288 мільярдів гривень — на зарплати військових, 135 мільярдів гривень — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», — зазначив очільник уряду.

Європейська комісія 1 липня запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на мільярд євро, а 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакету макрофінансової допомоги у розмірі до €9 мільярдів, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейською радою на саміті 23—24 червня.

1 серпня ЄС спрямував Україні мільярд євро, перший транш — вже на рахунку НБУ.