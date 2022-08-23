Окупанти незаконно передали російським сімʼям понад тисячу дітей з Маріуполя

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Nick Grapsy / Wikimedia

Росія продовжує викрадати дітей з окупованої території України й організовувати їх незаконне усиновлення.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Лише за інформацією Управління з питань сімʼї та дитинства міста Краснодар, понад тисячу українських дітей із захопленого російською армією Маріуполя були незаконно передані стороннім особам у Тюмені, Іркутську, Кемерові, Алтайському краї; ще понад 300 дітей нині утримують у спеціалізованих закладах Краснодарського краю», — інформує відомство.

МЗС наголошує, що рф грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільних, а також Конвенцію про права дитини. Міністерство закликало міжнародну спільноту, зокрема ООН, засудити злочини росії проти дітей та вжити заходів для їх припинення.

«Усі українські діти, які були незаконно переміщені на територію росії, мають бути повернуті до їхніх батьків або законних опікунів», — йдеться в заяві.