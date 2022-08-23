ДБР оголосило підозру двом військовим росії за терор щодо цивільних у Бородянці та Макарові
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ДБР
Держбюро розслідувань оголосило підозри двом віськовим 37 гвардійської мотострілецької бригади з Бурятії (військова частина 69647, село Кяхта), які тероризували жителів селищ Бородянка та Макарів Київської області під час окупації.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Ці двоє росіян використовували цивільних як живий щит, катували їх, били, а також займались мародерством. Вони неодноразово обстрілювали житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури у цих селищах.
Двом російським окупантам повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). За це їм загрожує до 12 років вʼязниці.
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