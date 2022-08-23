Премʼєр Британії та генсек НАТО закликали світ надавати Україні ще більше військової підтримки

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Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на саміті «Кримської платформи» заявив, що путін планує напад на нові частини України, тому ЗСУ потребують подальшої підтримки світу.

«Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що зробив уже з Кримом. Він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів», — заявив Джонсон.

За його словами, анексія півострова стала першим етапом війни, але тоді світ не мав сміливості та рішучості визнати ненормальність того, що коїла росія.

Джонсон заявив, що Британія ніколи не визнає російської анексії Криму або будь-якої іншої частини української території.

«Перед лицем путінського нападу ми маємо й далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, якої вони потребують, аж поки росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої війська з усієї без винятку території України», — сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав тезу Джонсона про зброю і заявив, що постійно звʼязується з лідерами країн, щоб ті більше та швидше постачали озброєння Україні.

«Я постійно звʼязуюся з лідерами країн для того, щоб вони надавали більше військового обладнання, більше боєприпасів і робили це значно швидше», — сказав генсек НАТО.