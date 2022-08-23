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Канада запроваджує санкції проти росії, а Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

UN Women / Flickr

Канада запроваджує санкції проти ще 62 російських фізосіб та однієї організації оборонного сектора.

Про це заявив під час «Кримської платформи» 23 серпня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

У санкційному списку (повний — тут і тут):

Крім цього, під час виступу на «Кримській платформі» канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Канада та ФРН погодили новий пакет військової допомоги Україні, що включає системи протиповітряної оборони, ракетні системи та боєприпаси.