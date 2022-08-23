ЗСУ знищили на Херсонщині два ворожих склади боєприпасів та два командних пункти

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У Херсонській області українські військові знищили два склади боєприпасів та два командних пункти російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Ідеться про склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку у Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку у Нововоскресенському та ще один склад із боєприпасами — у Благодатному.

Наразі встановлено, що окупанти зазнали втрат особового складу у кількості 23 загарбників. Крім того, росіяни не дорахувалися одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача.