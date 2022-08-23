У Канаді викрали історичне фото Вінстона Черчилля

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Yousuf Karsh

У столиці Канади Оттаві викрали знаковий знімок сера Вінстона Черчилля, який зробив канадський фотограф Юсуф Карш у грудні 1941 року. Фото було розміщене у готелі Chateau Laurier.

Про це пише канадське видання CTV.

«Ми глибоко засмучені цим нахабним вчинком. Готель неймовірно пишається тим, що містить цю приголомшливу колекцію Карша, яка була надійно встановлена ​​у 1998 році», — заявила в пресрелізі генеральний менеджер Chateau Laurier Женевʼєв Дюма.

Працівники готелю помітили, що фотографія неправильно висить. Потім вони виявили, що портретна рамка не збігається з іншими рамками, які є у читальному залі готелю.

«Після подальшого розслідування та підтвердження від маєтку Юсуфа Карша було виявлено, що фотографію Вінстона Черчилля було замінено на копію. Як запобіжний захід фотографії, що залишилися у читальному залі, були видалені, поки їх не захистять належним чином», — йдеться в заяві Chateau Laurier.

Поліція Оттави отримала заяву про крадіжку. У готелі просять усіх, хто має інформацію про цей злочин, поділитися нею з місцевою владою.