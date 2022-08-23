Прокуратура вирішила не відкривати справу щодо канцлера Шольца та його дружини, які викинули секретні документи у смітник

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Dirk Vorderstrase / Flickr

Прокуратура міста Потсдам вирішила не відкривати справу щодо канцлера Олафа Шольца та його дружини, міністра освіти Бранденбурга Брітти Ернст, які викинули конфіденційні документи у сміття. Первісна підозра щодо порушення державної таємниці не підтвердилася.

Про це повідомляє німецька газета Der Spiegel.

За словами прокурора, інформація, знайдена в загальному контейнері для сміття будинку, в якому проживають Шольц і Ернст, не була секретною. Цю ж інформацію можна знайти, наприклад, за допомогою пошуку в інтернеті. І навіть якби інформацію було засекречено, вона не поставила б під загрозу важливі суспільні інтереси, вважає прокуратура, але це було б передумовою для подальшого розгляду цього питання.

У липні газета Der Spiegel повідомила, що сусіди знайшли частини календаря зустрічей Ернст та документ про саміт «Великої сімки» в Ельмау у побутовому смітті житлового комплексу, в якому проживає канцлерське подружжя у Потсдамі. Серед знахідок — короткі профайли на партнерів глав держав та урядів, які позначили як «секретна інформація — лише для службового користування».

За інформацією газети, інформація, що міститься в документі, не відрізнялася особливою пікантністю. Проте досі існують суворі правила поводження з такими документами, зокрема й щодо утилізації. Згідно з правилами, такі документи мають бути знищені «в такий спосіб, щоб їх зміст не можна було розпізнати».