«Укрзалізниця» запустила два модернізованих пасажирських потяги. Один з них має двоповерхові вагони

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Міністерство інфраструктури

«Укрзалізниця» 23 серпня запустила два модернізованих пасажирських потяги — на маршруті Київ — Рівне — Луцьк та Київ — Біла Церква.

Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.

З Києва до Луцька через Рівне поїде модернізований електропотяг Skoda. Він складається з 6 двоповерхових вагонів, має 636 місць і може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць. А на маршруті Київ — Біла Церква зʼявився приміський електропотяг, який оновили у рамках проєкту Kyiv City Express. Він курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини — фастівському.

Обидва потяги — інклюзивні. Вони передбачають зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів.