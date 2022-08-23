«Укрзалізниця» запустила два модернізованих пасажирських потяги. Один з них має двоповерхові вагони
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство інфраструктури
«Укрзалізниця» 23 серпня запустила два модернізованих пасажирських потяги — на маршруті Київ — Рівне — Луцьк та Київ — Біла Церква.
Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.
З Києва до Луцька через Рівне поїде модернізований електропотяг Skoda. Він складається з 6 двоповерхових вагонів, має 636 місць і може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць. А на маршруті Київ — Біла Церква зʼявився приміський електропотяг, який оновили у рамках проєкту Kyiv City Express. Він курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини — фастівському.
Обидва потяги — інклюзивні. Вони передбачають зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів.
- 11 серпня «Укрзалізниця» оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. Також на колії повернеться поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Київ — Славське. Перший рейс відбудеться 24 серпня — у День Незалежності України.