ГУР: Ватажок окупованої Луганщини оголосив про двоетапну мобілізацію та пошук дезертирів

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На тимчасово окупованій території Луганщини росіяни намагаються провести «загальну мобілізацію» та проводять пошук своїх дезертирів, повідомляє розвідка.

Також вони інформують, що голова терористів «лнр» пасічник оголосив двоетапну мобілізацію.

Спершу пройде мобілізація населення, яке отримало паспорти «лнр» та рф, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям, а потім всі інші. Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня.

Крім того, в окупований Довжанськ (раніше — Свердловськ) уже прибули росгвардійці для пошуку і затримання дезертирів у лавах військовослужбовців із «лднр» та зс рф. Вони вже провели обшук у голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта андрія сухачова.