Естонський генерал: В України залишилося до 10 тижнів для контрнаступу

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Естонський генерал-майор Вейко-Велло Пальм вважає, що з наближенням осені в України залишається вісім-десять тижнів для організації контрнаступу.

Про це повідомляє портал ERR.

«Збройні сили України великих наступальних операцій не проводять. Тимчасове вікно для великих наступів відносно коротке — вісім-десять тижнів. Із середини жовтня буде дуже складно організувати наступ», — сказав Пальм.

Він зазначив, що російській армії як і раніше не вдалося досягти значних успіхів: вони не змогли нікуди прорватися. «У багатьох місцях українська інформаційна операція разом із контратаками спрацювала дуже добре, і мені здається, що російське керівництво запанікувало», — сказав він.

За словами Пальма, хід війни показав, що масовий наступ, який використовують російські війська, є дуже поганою тактикою.

«У російської армії свої проблеми, у них немає коштів, щоб рішуче змінити ситуацію, вони ніде не домоглися вирішальної переваги. Україна добре чинила опір за допомогою західної зброї та навчання. Вони добре атакують у потрібних місцях. Російські сили не можуть зберігати темп і вони зазнають високих бойових втрат», — сказав він.

За словами Пальма, найбільшою проблемою для російських військ є втрата спеціалістів на полі бою.

«Найбільша проблема навіть не в тому, що вони щодня втрачають військовослужбовців піхоти — вони їх не рахують, — а втрачають дуже багато фахівців: десантників, військових спецпідрозділів, льотчиків, вертолітників, артилеристів, звʼязківців. Поповнити ці втрати дуже важко», — сказав генерал.

Щодо успішних атак української армії в Криму Пальм сказав, що цей успіх все ж таки не можна назвати початком звільнення Криму.

«Крим, як і раніше, контролюється росією, але українські військові роблять дуже хорошу роботу. Дуже складно уявити, що Україна зможе повернути Крим військовим шляхом найближчим часом. Нині жодна зі сторін не має такої зброї, такого засобу, такого методу, які сприяли б початку переломного моменту», — сказав Пальм.