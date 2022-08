«Про*бали. Вибачте». Агентство Banda перепросило за інформаційну кампанію до Дня Незалежності

Новини

Креативне агенство Banda разом із Міністерством культури та інформаційної політики України запропонувала жест, яким українці можуть привітати одне одного з Днем Незалежності.

Однак у суспільстві виникла дискусія, оскільки цей жест має жаргонне значення з сексуальним підтекстом.

Англійською це звучить «Two in the pink, one in the stink» і означає пенетрацію двох пальців у піхву та одного — в анус.

Інформаційну кампанію агенції спершу підтримала низка українських зірок, серед яких були DOROFEEVA, Alyona Alyona, Lida Lee, Дарія Астафʼєва та учасник гурту Kalush, але згодом після шквалу крити Banda видалила свій допис та вибачилася за некоректну кампанію.

«Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено», — написали представники Banda.

Водночас у Мінкультури кажуть, що не взяли до уваги жест Вʼячеслава Чорновола, бо його широко використовує партія «Свобода», мовляв міністерство боялося політизації акції.