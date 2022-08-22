Росія відкидає мирну угоду про припинення війни. Прямих переговорів між путіним і Зеленським не буде.

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Постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що кремль виключає мирну угоду про припинення війни проти України. Москва очікує на затяжну війну.

Про це він розповів Financial Times.

За словами Гатілова, рф зараз не бачить можливості дипломатичного вирішення питання.

«Зараз я не бачу можливості для дипломатичних контактів. І чим більше триватиме конфлікт, тим складніше буде знайти дипломатичне вирішення», — заявив він.

Гатілов сказав, що ООН повинна відігравати більшу роль у спробах припинити війну, і звинуватив США та інші країни НАТО в тому, що вони тиснуть на Україну, щоб вона не йшла на переговори. За його словами, прямих переговорів між путіним і президентом України Володимиром Зеленським не буде.