У Києві небезпечна концентрація пилу. Влада закликає людей не виходити на вулицю

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Соколовська Інна / УНІАН

У Києві спостерігається небезпечна концентрація пилу. Через це столицю накрило своєрідним смогом.

Київська влада заявила, що зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело пилу за межами міста Києва.

«Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. На лівому березі вміст зважених часток становить 392 мкг/м3, на правому — 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 500 мкг/м3)», — заявили в КМДА.

Решта речовин (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), за якими спостерігають, у нормі.

Жителів міста закликають скоротити час перебування на вулиці, зачинити вікна, пити багато води та увімкнути очищувачі повітря за наявності.

У ДСНС додали, що наразі в Києві немає пожеж, які б впливали на стан забруднення повітря.