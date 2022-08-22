СБУ викрила групу агентів російського гру. До її складу входили члени однієї родини, які коригували ракетні удари по Запоріжжю

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Facebook / СБУ

У Запорізькій області Служба безпеки України нейтралізувала групу агентів головного управління генерального штабу збройних сил рф (більш відомого як гру). Ці люди збирали дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

Про це повідомляють у СБУ.

Злочинну групу організувала мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Її завербували російські спецслужби, які обіцяли жінці керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.

За даними слідства, чоловік агентки воює проти України у складі російських військ і бере безпосередню участь у бойових діях на південному фронті. Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав у Запоріжжі. Він мав спостерігати за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію обʼєктів.

Отриману інформацію зрадниця передавала окупантам, які використовували дані для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів Запоріжжя.