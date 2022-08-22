Мінцифри працює над можливістю шерингу е-прав та техпаспорта у польський аналог «Дії»

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Українці зможуть користуватися електронним водійським посвідченням у Польщі через тамтешній застосунок mObywatel.

Про це на брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українська «Дія» та польський mObywatel розширюють інтеграцію. Найближчим часом українці зможуть шерити водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль у польський застосунок.

«Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках. Отже, ми задаємо тренди у світовій цифровізації», — заявив Федоров і додав, що підтримка Польщі є колосальною. Від початку повномасштабної війни мільйони українців у Польщі користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel.

Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.

«Тепер маємо кросдержавний шеринг документів», — резюмував міністр.