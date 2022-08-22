Україна та Молдова відкрили залізничне сполучення в обхід Придністровʼя

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Міністерство інфраструктури

Україна та Молдова відновили залізничне сполучення на ділянці Березине –- Басарабяска в Одеській області. Таким чином потяги ходитимуть в обхід невизнаного Придністровʼя.

Про це пише Міністерство інфраструктури у своєму Facebook.

«Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу — головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів «Рені» та «Ізмаїл» надійно підключений до залізничного сполучення», — зазначив міністр Олександр Кубраков.

За його словами, у відомстві розраховують, що перевезення вантажів через цю ділянку залізниці сягне 10 мільйонів тонн на рік.

«І, безперечно, маю відзначити чудову роботу українських залізничників, які реалізували великий міжнародний проєкт «під ключ». Адже силами наших працівників відновлено інфраструктуру не тільки на території України, а ще й на території Молдови», — наголосив Кубраков.

Ділянка Березине — Басарабяска є одноколійною, а її довжина становить 22 кілометри (на території України майже 21 км). Рух на ній був відсутній з 1999 року.