ЗСУ за минулу добу збили 10 повітряних цілей, серед яких один гелікоптер

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Українські військові протягом минулої доби знищили 10 повітряних цілей росіян. Серед них був і гелікоптер Ка-52.

Про це пише Командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Facebook.

«21 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних cил Збройних cил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети «Калібр» та вертоліт Ка-52 російських окупантів», — зазначили там.

Крім цього, українська авіація завдала близько десяти ударів по скупченнях росіян та техніки.