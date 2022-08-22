У Києві заборонили проводити масові заходи з 22 по 25 серпня

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Стас Козлюк / «Бабель»

У Києві у період із 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані із великим скупченням людей.

Про це ідеться в дорученні начальника київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова.

Таке рішення — це своєчасне реагування на ракетні удари росіян по центрах ухвалення рішень, по обʼєктах інфраструктури і оборонної промисловості під час відзначення Дня прапора та Дня Незалежності.

Нагадаємо, що з 21 по 24 серпня Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00. Містян просять планувати свої маршрути з урахування роботи підземки.