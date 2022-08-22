В американському штаті Луїзіана вперше за 75 років виявили найменших у світі морських черепах

Новини

Associated Press

На островах Луїзіани вперше за 75 років виявили найменших у світі морських черепах, які перебувають під загрозою зникнення.

Про це пише The Guardian.

Експерти з дикої природи Бретонського національного заповідника дикої природи задокументували понад 53 черепахи породи Кемпа Рідлі та двох живих дитинчат, які прямували до моря на островах Чанделер біля узбережжя Нового Орлеана.

Популяція цих тварин процвітала на початку 1900-х років. Тоді у Мексиці гніздилися десятки тисяч самок черепах. Однак із середини 1900-х до 1980-х років їхня кількість різко впала. Тоді науковці нарахували лише кілька сотень самок цієї породи.

Науковці вважають, що найменші у світі морські черепахи зникли через те, що їх випадково ловили рибалки, хижаки полювали на їхні яйця та дитинчат, а середовище гніздування погіршувалося через судноплавство, забруднення океану та зміну клімату.

Розлив нафти, який стався у 2010 році, та урагани значно змінили природу на островах Чанделер. Тому прибережна влада та відділ дикої природи та рибальства Луїзіани уважно стежать за островами та докладають зусиль щодо їхнього відновлення. Зокрема, захищають морських мешканців, які постраждали від розливу нафти.

«Добре відомо, що острови Чанделер є ключовим середовищем існування для безлічі важливих видів, однак завдяки нещодавньому відкриттю успішного виведення морської черепахи Кемпа цінність островів для регіону зросла», — сказав секретар відділу дикої природи та рибальства Джек Монтусе.

Пік сезону гніздування морських черепах припадає на червень-липень, причому більшість дитинчат зʼявляються на 50—60 днів пізніше. За словами представників місцевої влади, найближчими тижнями є шанс виявити нові гнізда.