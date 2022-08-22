У Донецькій області затримали двох чоловіків, які передавали росіянам інформацію про розташування систем HIMARS

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У прифронтових районах Донецької області Служба безпеки України затримала двох інформаторів росіян, які збирали інформацію про розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це СБУ повідомила 22 серпня.

Чоловіки розвідували та передавали росіянам точні координати перебування військових і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій систем HIMARS. Крім того, вони збирали інформацію про локацію місцевих об’єктів критичної інфраструктури. Так, за їхньою наводкою росіяни обстріляли водозабірну систему у місті Селидове.

Чоловіки передавали інформацію через одного з посадовців «народної міліції днр», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах, для комунікації між собою вони використовували російську соцмережу «Вконтакте».

Обом чоловікам повідомили про підозру у колабораціонізмі (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу) і арештували.