На півдні українські військові ліквідували 20 російських військових та дві установки С-300

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українські військові на півдні за минулу добу ліквідували 20 російських військових. Також вони знову вдарили по мосту на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Там повідомили, що українська авіація завдала двох ударів по місцях скупчення росіян біля Олександрівки та Бурханівки.

«В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту», — зазначають в ОК «Південь».

Протягом доби українські військові знищили 20 окупантів, одну корпусну самохідну гармату типу «Гіацинт-С», одну самохідну гаубицю «Мста-С», дві пускові установки С-300, одну радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних обʼєктів «Небо-М», два буксированих міномети 120-го калібру, три одиниці броньованої техніки.