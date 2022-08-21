Politico: США планують надати Україні артилерійські снаряди Excalibur

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Сполучені Штати Америки планують передати Україні високоточні артилерійські снаряди M982 Excalibur.

Про це пише Politico із посиланням на власні джерела.

«Людина, обізнана в обговоренні питання, повідомила, що США планують відправити високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur траншем у майбутньому», — йдеться в повідомленні.

Видання пояснило, що ці боєприпаси не увійдуть до найближчого траншу військової допомоги на $775 мільйонів. «Снаряди стануть для українців новою високоточною зброєю, за допомогою якої можна вражати облаштовані російські позиції та командні пункти», — пише Politico.

M982 Excalibur — високоточний артилерійський снаряд калібру 155 мм. Створений спільними зусиллями різних дослідницьких підрозділів армії США та компанією Raytheon. Система наведення снаряда — інерціальна, яка комбінується з GPS. Завдяки високій точності снаряди найновіші версії можуть вражати цілі на відстані до 70 км, зокрема цілі серед цивільної забудови, коли використання традиційних некерованих артилерійських снарядів неможливе через високий ризик супутніх втрат.