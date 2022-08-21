Deutsche Welle попросив Кулебу відреагувати на слова на спікера МЗС, який звинуватив канал у поширенні роспропаганди

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Wikipedia / Christian Wolf

Німецький канал Deutsche Welle попросила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу відреагувати на критику речника міністерства Олега Ніколенка. Той звинуватив мовника в поширенні кремлівської пропаганди.

Про це офіційний представник DW повідомив у коментарі «Європейській правді».

Речник генерального директорату мовника Крістоф Юмпельт заявив, що DW «звернулося до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з вимогою розібратися із ситуацією щодо приватного допису Олега Ніколенка у Facebook».

«Ми рішуче заперечуємо безпідставні звинувачення. Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення в маніпуляції фактами й нібито поширення пропаганди», — зазначив Юмпельт.

Він також зазначив, що, ймовірно, Ніколенко порівняв Deutsche Welle із російською пропагандистською медіакомпанією Russia Today для «залякування», наголосивши, що DW веде «незалежну й об’єктивну роботу».

«Коли працівник пресслужби Міністерства закордонних справ розпочинає кампанію, спрямовану на дискредитацію будь-якого ЗМІ, перекручуючи факти про його реальну роботу хай там із якою метою, ми очікуємо, що будуть вжиті заходи», — йдеться в коментарі видання.