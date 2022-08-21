Синоптики прогнозують на початку тижня спеку й невеликі опади на заході України

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На початку наступного тижня в Україні очікується переважно спекотна погода з невеликими дощами на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у Рівненській, Волинській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях очікуються дощі. На решті території буде сонячно, місцями хмарно, але без опадів. Температура повітря коливатиметься вдень +25...+32 °С, вночі — +14...+21 °С.

У вівторок, 23 серпня, невеликі опади прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Температура коливатиметься в межах +30…+34 °С вдень та +18…+21 °С вночі.