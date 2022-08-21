У Китаї мільярдера засудили до 13 років вʼязниці, а його компанію оштрафували на рекордну суму

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CNN

У Шанхаї мільярдера Сяо Цзяньхуа, який не зʼявлявся на публіці з 2017 року, засудили до 13 років увʼязнення. Також суд оштрафував його конгломерат Tomorrow Holdings на 55,03 мільярда юанів ($8,1 мільярда) — це рекорд для Китаю.

Про це пише Reuters.

Суд Шанхая заявив, що Сяо Цзяньхуа звинувачують у незаконному виведенні державних депозитів, неправомірному використанні коштів і хабарництві.

За інформацією суду, з 2001 по 2021 рік Сяо та Tomorrow Holdings передали державним службовцям акції, нерухомість, готівку та інші активи на загальну суму понад 680 мільйонів юанів, щоб уникнути фінансового контролю та отримати незаконну вигоду.

У липні 2020 року китайські регулятори у рамках боротьби з ризиками, повʼязаними з фінансовими конгломератами, конфіскували девʼять установ, повʼязаних з групою мільярдера.

Суд заявив, що з 2004 року через кілька рівнів непрямих акціонерів та анонімних власників він контролював численні фінансові установи та платформи в інтернеті, у тому числі збанкрутілий банк Baoshang.

Зазначається, що Сяо використовував незаконні прибутки для придбання фінансових установ, торгівлі цінними паперами та закордонних інвестицій. Але суд визнав його спроби загладити провину і помʼякшив вирок.

«Сяо Цзяньхуа вчинив гідні похвали дії, тому йому було призначено помʼякшене покарання відповідно до закону», — зазначили у суді.

Джерело повідомило журналістам, що востаннє мільярдера бачили, коли його вивозили в інвалідному візку з розкішного гонконгського готелю з покритою головою.

Відповідаючи на запитання про право Сяо на доступ до консульства як громадянина Канади, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що Сяо не має таких прав, оскільки китайське законодавство не визнає подвійного громадянства.

Міністерство закордонних справ Канади повідомило, що знає про вирок зі ЗМІ. МЗС Канади буде стежити за справою та вимагати доступу консульства до увʼязненого.

«Відсутність прозорості в судовому процесі пана Сяо викликає занепокоєння, так само як і постійна відсутність консульського доступу, що заважає нам оцінити його добробут», — йдеться в заяві канадського зовнішньополітичного відомства.