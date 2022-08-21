Бійці ССО затримали двох мобілізованих в «лнр» українців. Вони заздалегідь вирішили здатися та звернулися до ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
Бійці Сил спеціальних операцій зустріли та доставили у безпечне місце двох громадян України, які підпали під примусову мобілізацію в «лнр».
Про це повідомляє InformNapalm.
Мобілізовані у псевдореспубліці чоловіки вирішили здатися заздалегідь та самі звернулися до українських армійців. Перед цим військовослужбовець ЗСУ Віталій Овчаренко записав звернення до людей, яких змушуюють воювати проти України у «днр» та «лнр».
У цьому відео Віталій закликав мобілізованих до російської армії на Донбасі здаватися у полон Збройним силам України і закликав чоловіків з «днр» та «лнр» та їхніх родичів звертатися до нього у соцмережах.
«Так, звичайно, до кінця війни доведеться просидіти на території, що охороняється. Але головне, що після війни ті, хто здасться через мене, отримає амністію та незначний умовний термін», — зазначив Овчаренко.
Двоє мобілізованих росіянами громадян України написали Віталію. Боєць ЗСУ узгодив з ними час і місце зустрічі. Там чоловіків зустріли та евакуювали у безпечне місце. За домовленістю, вони не будуть брати участі в бойових діях. Їм надали притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.
В InformNapalm показали, як проходила ця операція:
- На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росія продовжує примусову мобілізацію. Це роблять, щоб за рахунок українців поповнити втрати та відновити боєздатність частин російської армії, адже мобілізаційна кампанія у самій рф незадовільна.