Бійці ССО затримали двох мобілізованих в «лнр» українців. Вони заздалегідь вирішили здатися та звернулися до ЗСУ

Новини

Скріншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій зустріли та доставили у безпечне місце двох громадян України, які підпали під примусову мобілізацію в «лнр».

Про це повідомляє InformNapalm.

Мобілізовані у псевдореспубліці чоловіки вирішили здатися заздалегідь та самі звернулися до українських армійців. Перед цим військовослужбовець ЗСУ Віталій Овчаренко записав звернення до людей, яких змушуюють воювати проти України у «днр» та «лнр».

У цьому відео Віталій закликав мобілізованих до російської армії на Донбасі здаватися у полон Збройним силам України і закликав чоловіків з «днр» та «лнр» та їхніх родичів звертатися до нього у соцмережах.

«Так, звичайно, до кінця війни доведеться просидіти на території, що охороняється. Але головне, що після війни ті, хто здасться через мене, отримає амністію та незначний умовний термін», — зазначив Овчаренко.

Двоє мобілізованих росіянами громадян України написали Віталію. Боєць ЗСУ узгодив з ними час і місце зустрічі. Там чоловіків зустріли та евакуювали у безпечне місце. За домовленістю, вони не будуть брати участі в бойових діях. Їм надали притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.

В InformNapalm показали, як проходила ця операція: