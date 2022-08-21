У Кіровоградській області знайшли мертвим начальника управління СБУ Олександра Наконечного

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Суспільне

У Кіровоградській області знайшли мертвим начальника обласного управління Служби безпеки України Олександра Наконечного.

Про це «Суспільному» повідомила речниця обласного управління Юлія Ткач.

СБУ та Державне бюро розслідувань вивчають обставини смерті.

«Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство», – сказала Ткач.

ЗМІ повідомляють, що тіло Наконечного знайшла дружина.