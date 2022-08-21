Річка Дунай обміліла через посуху та оголила рештки німецьких кораблів часів Другої світової війни
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У Сербії поблизу міста Прахово побачили понад 20 німецьких кораблів, затоплених під час Другої світової війни.
Про це пише Reuters.
Це стало можливим, бо Дунай сильно обмілів. Через посуху у Європі річка досягла одного з найнижчих рівнів за століття.
У 1944 році, коли нацистська армія відступала під тиском радянських військ, німці затопили у Дунаї сотні своїх суден. Вони і досі перешкоджають річковому руху, коли рівень води знижується.
Цьогорічна посуха показала понад 20 затонулих кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії. Багато з них все ще містять на борту тонни боєприпасів і вибухових речовин — це небезпечно для судноплавства. Через це поблизу Прахово звузили судноплавну ділянку з 180 метрів до 100.
«Німецька флотилія залишила після себе велику екологічну катастрофу, яка загрожує нам, жителям Прахово», — сказав письменник Велімір Траїлович, який написав книгу про німецькі кораблі.
Місцеві рибалки також знаходяться у зоні ризику. Крім сербів, рештки кораблів небезпечні для румунців, які живуть на протилежному березі річки.
- У березні сербський уряд оголосив тендер на вилучення кораблів та вивезення боєприпасів і вибухівки. Вартість операції оцінили у $30 мільйонів.