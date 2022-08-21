Що у світі писали про війну в Україні 20 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook

The Wall Street Journal пише про єдину дозволену кремлем критику військової кампанії рф в Україні ― з боку російських націоналістів. Ці критики, зокрема сумнозвісний ігор гіркин, цілком підтримують вторгнення в Україну, а їхнє невдоволення стосується ефективності роботи військ рф. Вони звинувачують уряд у тому, що не було проведено ґрунтовної підготовки до війни, їм єдиним дозволено називати війну «війною», а не «спеціальною операцією», ідеться у статті. Роб Лі, старший науковець Інституту зовнішньої політики, вважає, що ці голоси можуть бути корисні путіну, якщо він вирішить вдатися до ескалації. Така критика може навіть стати підґрунтям, щоб оголосити загальну мобілізацію, пише видання. Цікаво, що в червні відбулася закрита зустріч путіна з військовими кореспондентами, деталі якої не розголошували. Деякі з телеграм-каналів, які критикують стратегію кремля, за час повномасштабного вторгнення суттєво наростили свої аудиторії. Так, канал гіркіна виріс із 15 тисяч підписників до понад 400 тисяч. Цікаво, що попри новий закон, який забороняє дискредитувати збройні сили рф, гіркін та інші військові блогери цензурі не піддавалися.

Редакція The Guardian описує своє бачення розгортання війни в Україні. Хоча українська влада стримано обговорює нещодавні вибухи у Криму, знищені російські літаки та боєприпаси дуже добре впливають на моральний дух українців, пише видання. Водночас із українськими успіхами на півдні росіяни продовжують наступ на сході, хоч він і супроводжується їхніми значними втратами. Українські удари вглиб окупованої території не міняють ситуацію докорінно, однак вони руйнують ланцюги поставок для військ рф і послаблюють позиції ворога. А також вони шкодять моральному духу росіян, підривають довіру до військового керівництва рф і підтримують бойовий дух українців. Зрештою, пише The Guardian, Україні потрібно зберегти увагу та підтримку західних союзників, а історії про відважний та успішний опір допомагають у цьому. Водночас путін не дає Україні перепочити, і небезпека ескалації на Запорізькій АЕС затьмарює радість від успішних ударів по Криму.

Про суперечку учасників культового гурту Pink Floyd пише Politico: Девід Гілмор і Роджер Вотерс, виявляється, сваряться через різні позиції щодо російського вторгнення в Україну. Видання пише, що Гілмор і Вотерс сперечаються вже чотири десятки років, та російсько-українська війна підкинула їм черговий привід для сварки. Вотерс відкрито заявляє, що вважає Джо Байдена «воєнним злочинцем, який роздмухує війну на Україні» [він використовує застаріле the Ukraine], а також вважає Тайвань частиною Китаю. Хоча в березні Вотерс засуджував вторгнення, пізніше він говорив, що виступає проти «пропаганди демонізації росіян». Натомість Девід Гілмор цілком підтримує Україну та навіть записав трек “Hey, Rise Up!” разом з Андрієм Хливнюком. Невістка Гілмора ― українка, отже, його онуки ― наполовину українці, наголошує музикант.