Українська атлетка здобула золото «Євро-2022» в потрійному стрибку і встановила новий рекорд
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і здобула золоту медаль на мультиспортивному «Євро-2022» в німецькому Мюнхені.
Спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку. У фіналі змагань українка з пʼятої спроби стрибнула на 15,02 метра. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль.
Пʼєдестал переможниць виглядає так:
- Марина Бех-Романчук (Україна) — 15,02 метра;
- Кришталева Мякеля (Фінляндія) — 14,64 метра;
- Ханна Міненко (Ізраїль) — 14,45 метра.
Це перша медаль України в жіночому потрійному стрибку з 2014 року та найкращий результат України з 1996 року.
- Перше золото спортсменка здобула на рівні чемпіонатів світу та Європи на відкритому повітрі, у 2018 році вона виборола срібло «Євро» у стрибках у довжину, а через рік стала віцечемпіонкою світу у цій же дисципліні.