Українська атлетка здобула золото «Євро-2022» в потрійному стрибку і встановила новий рекорд

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Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і здобула золоту медаль на мультиспортивному «Євро-2022» в німецькому Мюнхені.

Спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку. У фіналі змагань українка з пʼятої спроби стрибнула на 15,02 метра. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль.

Пʼєдестал переможниць виглядає так:

Марина Бех-Романчук (Україна) — 15,02 метра;

Кришталева Мякеля (Фінляндія) — 14,64 метра;

Ханна Міненко (Ізраїль) — 14,45 метра.

Це перша медаль України в жіночому потрійному стрибку з 2014 року та найкращий результат України з 1996 року.