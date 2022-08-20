Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків та область — пʼятеро людей поранені

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Цієї ночі росіяни вкотре завдали ракетних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури в місті Харків і в Харківській області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Близько першої години ночі зафіксували «приліт» двох ракет в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району Харкова. Пошкоджено будівлю. Попередньо, без постраждалих.

Також цієї ночі зафіксували ракетні удари по інфраструктурних обʼєктах Харківського та Чугуївського районів області. Масштаби руйнувань уточнюють. Попередньо, теж без постраждалих.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. У Харківському районі обстріляли дачний кооператив.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 5 цивільних із пораненнями. У Богодухівському районі поранень зазнала 62-річня жінка, у Харківському — двоє чоловіків, 59 і 66 років.

В Ізюмському районі під час роботи в полі на тракторі 50-річний чоловік підірвався на міні.