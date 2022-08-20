За перше півріччя кількість розлучень в Україні скоротилась удвічі

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В Україні за перші шість місяців 2022 року одружилися майже 104 тисячі пар. Водночас було зареєстровано 7,6 тисячі розлучень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Там наголосили, що в першому півріччі було майже вдвічі менше розлучень, ніж минулого року.

«Так, органи державної реєстрації актів цивільного стану в першому півріччі 2022 року склали 103 903 актові записи про шлюб і 7 632 про розірвання шлюбу», — ідеться в повідомленні.

За даними Мінʼюсту, за такий самий період 2021 року були зареєстровані 85 960 шлюбів і 13 153 розлучень.