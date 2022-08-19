НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали, аби знизити попит на валюту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національний банк України дозволив з 19 серпня банкам продавати клієнтам дорогоцінні метали із фізичною поставкою у відділення.
Про це НБУ повідомив 19 серпня.
Таке рішення допоможе стабілізувати ситуацію на готівковому валютному ринку — адже українці матимуть додаткову альтернативу — зберігати гроші в банківських металах замість купувати валюту. Тож попит на готівкову іноземну валюту буде частково переорієнтований.
Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише у відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації.
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