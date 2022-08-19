У Пентагоні оголосили про військову допомогу Україні на $775 млн. Що там буде?

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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги на $755 мільйонів.

Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Джеф Селдін після зустрічі з представником Пентагону.

В новому пакеті будуть:

боєприпаси для HIMARS;

16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;

15 безпілотників ScanEagle;

протилокаційні ракети HARM;

1 000 важких протитанкових ракет TOW;

1 000 протитанкових комплексів Javelin;

транспорт із протимінним захистом.

У Пентагоні пояснили, що безпілотники ScanEagle «дадуть ЗСУ змогу наводити на ціль весь комплекс артилерійських можливостей». Крім того, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.

Високопосадовець також повідомив, що США «вивчають можливість» передачі Києву новітнього озброєння для зламу на користь України перебігу бойових дій на сході та півдні України.