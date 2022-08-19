У Новій Зеландії тюлень-підліток увірвався до будинку. Імовірно, він погнався за котом

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У Новій Зеландії тюлень увірвався до будинку людей. Про це повідомляє BBC.

Тюленя виявили 17 серпня вранці, коли пані Дженн Росс поверталася додому з ранкового фітнес-заняття. Їхній будинок стоїть приблизно за 150 метрів від узбережжя. Імовірно, тюлень погнався за кішкою. Жінка розбудила двох дітей, 12-річного Ноя та 10-річного Арі, щоб вони прийшли подивитися на тварину, яку прозвали Оскаром. Тюлень «гарчав», сказав Арі, тому діти не підходили надто близько. Тюлень також налякав кішку, яка врешті сховалась у будинку сусіда. Крім того, за словами пані Росс, тюлень був ідеально дресований і не влаштовував безладу.

Тюленю близько 10 місяців — він підліток. Чоловік пані Росс, морський біолог Філ, розповів, що тюлені в цьому віці можуть приймати хибні рішення, наприклад, купатися в погану погоду, а потім йти вглиб суші, щоб відпочити. Тварину, якій дали прізвисько Оскар, забрав Департамент охорони природи та випустив в океан.

Хоча новозеландських морських котиків часто можна зустріти на пляжах і, можливо, вони ще гуляють стежками і дорогами, рідко можна почути, що вони входять до будинків.