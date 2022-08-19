Київський метрополітен до Дня Незалежності змінив графік роботи

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Київський метрополітен до Дня Незалежності України змінив графік роботи. З 21 по 24 серпня включно потяги курсуватимуть з 6:00 до 21:00.

Про це повідомляється на сайті метрополітену.

Там нагадують, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Щоб скористатися станціями як укриттям, кияни на вході повинні пред’явити правоохоронцям документ — посвідку особи. Уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

У разі необхідності, щоб викликати чергового, можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей. Контакти поліції розміщені біля входу в метро.