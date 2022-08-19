Потяг «Інтерсіті» знову вирушить із Києва до Славського в День Незалежності

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Укрзалізниця

«Укрзалізниця» поверне на колії поїзд Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славське. Перший рейс відбудеться 24 серпня — у День Незалежності України.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Інтерсіті» з Києва до Славського вирушить 24 серпня о 06:08, проїде Львів об 11:56-12:06 та прибуде до Славського о 13:58. У зворотній бік потяг відправиться о 14:28, буде у Львові між 16:24 та 16:34 та прийде до Києва о 22:20.

Квитки на 10 діб вперед уже найближчим часом зʼявляться у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах «Укрзалізниці».