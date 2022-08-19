Віцепремʼєр Верещук: Від початку серпня з Донецької області евакуювали понад сім тисяч людей

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Віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що з початку серпня з Донецької області евакуювали понад сім тисяч людей. Серед них майже 1,5 тисячі — діти.

Про це пише пресслужба Міністерства з питань реінтеграції ТОТ.

Серед семи тисяч евакуйованих є 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин, а також кілька сотень маломобільних громадян і людей з інвалідністю.

«Ми готові евакуювати в безпечні регіони 200 тисяч мешканців Донеччини. Місця є, на людей чекають. Головне — зважитись!» — наголосила вона.