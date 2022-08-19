Окупанти сформували «раду міністрів» на захопленій частині Харківської області. Її очолив колишній мер Краснодару
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- Костя Андрейковець
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Окупанти сформували в захопленій частині Харківської області «раду міністрів», яку очолив громадянин росії — колишній мер Краснодару андрій алексієнко.
Як повідомляють кремлівські ЗМІ, відповідний «указ» видав так званий очільник окупаційної адміністрації віталій ганчев.
«Призначити першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області — головою ради міністрів Харківської області алексієнка андрія анатолійовича», — йдеться в «документі».
До цього дума міста Краснодар затвердила відставку алексієнка.