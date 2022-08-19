«Жодних переговорів». У росії більше ніколи не проходитиме гран-прі «Формули-1»

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Виконавчий директор «Формули-1» Стефано Доменікалі категорично відмовився розглядати варіант майбутнього проведення етапу «Королівських автоперегонів» у росії.

Про це повідомляє видання F1ingenerale.com.

«Я не продаю душу «Формули-1». Гадаю, це нормальна зміна. Гроші важливі скрізь, навіть для нас, але це точно не єдине, що ми беремо до уваги. Якби ми дивилися тільки на банківський рахунок, календар змагань був би зовсім іншим», — наголосив він.

Росія щороку проводила в Сочі етап «Формули», за що отримувала високий дохід, але тепер рф виключили з календарів на наступні сезони.

«Я завжди говорю: ніколи не говори ніколи. Але в цьому випадку можу обіцяти, що більше жодних переговорів з ними вести не будемо. Гонок там більше не буде», — заявив Доменікалі.