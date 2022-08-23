Спонсор національної збірної з футболу «Львівське» переказав UNITED24 понад мільйон гривень

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«Львівське» разом із вболівальниками національної збірної України з футболу в межах нагороди «Лев матчу» переказало понад мільйон гривень на державну фандрейзингову платформу UNITED24. Обрати найкращого гравця могли не тільки українці, а й усі, хто хотів підтримати Україну — загалом проголосували вболівальники з десяти країн світу.

Як футболісти допомагають Україні

UNITED24

Володар «Золотого м’яча» Андрій Шевченко переказав значні суми на допомогу армії, запросив додому дві родини біженців, розробив дизайн спеціальної футболки «Мілана» та передав медикаменти з Італії на суму близько 400 тисяч євро. Шевченко став першим амбасадором UNITED24 і вже відправив до України 35 апаратів штучної вентиляції легень.

Капітан національно збірної Андрій Ярмоленко, якого обрали «Левом матчу» за підсумками гри з Шотландією, виставив свою нагороду на аукціон. «Спільно з усіма хлопцями ми вирішили, що правильно віддати цю нагороду на аукціон, а кошти з нього передати фонду UNITED24», — заявив він після гри.

Перед матчем «Манчестер Сіті» та «Евертона», за які виступають українці Олександр Зінченко і Віталій Миколенко, гравці «Евертона» вийшли на поле загорнуті у прапори України, на футболках «Сіті» теж був синьо-жовтий стяг.

Reuters

«Динамо» та «Шахтар» влаштували турне Європою, у межах якого зіграли із клубами з Польщі, Туреччини, Румунії, Хорватії, Швейцарії, Естонії та Греції. Матч «Динамо» з «Боруссією» зібрав 35 тисяч фанів у Дортмунді — стадіон скандував гасла на підтримку України.

Перед матчем «Шахтаря» з грецьким «Олімпіакосом» на трибунах розклали 176 іграшок — стільки дітей на той час загинули від початку повномасштабного вторгнення росії. Футболісти вийшли на ту гру у футболках з назвами міст, що найбільше постраждали від російських загарбників: Буча, Ірпінь, Маріуполь, Херсон, Волноваха, Чернігів, Охтирка, Миколаїв, Гостомель, Харків.

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У грі «Шахтаря» з польською «Легією» переможний гол забив 12-річний хлопчик Дмитро. У лютому та березні він десять днів провів у підвалі маріупольського драмтеатру, але йому вдалося виїхати з міста. Дмитро ще зовсім малим змушений був поїхати з батьками з рідного Харцизька, коли місто окупували бойовики «днр».

А під час трансляцій першості Іспанії на екрані був підпис Stop invasion. Капітан «Баварії» Роберт Левандовськи виходив на матчі з жовто-синьою пов’язкою, а легендарний іспанець Серхіо Рамос влаштував аукціон на допомогу Україні.