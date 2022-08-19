У Донецькій області СБУ затримала двох російських агентів

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Служба безпеки України затримала двох російських агентів у Донецькій області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Один із затриманих — громадянин росії. Він пʼять років тому проходив строкову службу в Костромі. Російська фсб перекинула його в Україну. Він жив на Донеччині під виглядом мирного мешканця та проводив розвідувально-підривні операції. Злочинця викрили у Дружківці.

Іншого агента контррозвідка СБУ виявила в місті Білицьке Донецької області. Він «звітував» окупантам про маршрути переміщення техніки ЗСУ у прифронтових районах.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Російських агентів тримають під вартою.