Reuters: США готують черговий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів

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Адміністрація президента США Джо Байдена готується виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $800 мільйонів. Про нього можуть оголосити вже 19 серпня.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення видатків, які дозволяють президенту передавати надлишкову зброю із запасів США.

Наразі точно невідомо, що саме увійде в новий пакет допомоги. Також джерела видання кажуть, що про нього можуть оголосити вже в пʼятницю, проте не виключено, що публічна інформація зʼявиться лише наступного тижня.