ЗСУ на півдні України за добу знищили понад 70 російських військових і три танки

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Українські військові на півдні за минулу добу знищили 73 російських військових і три танки. Вони також двічі проводили наступ для звільнення населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь».

«Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії, щоб оволодіти новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами. Під час зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, унаслідок якого він був змушений зі втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції», — йдеться в повідомленні.

Під час боїв ЗСУ взяли в полон двох окупантів. У відповідь росіяни спробували здійснити наступ у районі сіл Станіслав та Олександрівка, але безуспішно.

Українська авіація здійснила чотири удари по скупченнях живої сили та техніки росіян у Баштанському та Бериславському районах. Також відпрацювали ракетні війська, зокрема знову по Каховському мосту.

Загалом за добу ЗСУ знищили 73 російських військових, три танки, чотири пускові установки й одну радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, пʼять одиниць броньованої та автомобільної техніки та ще один склад боєприпасів.