Що у світі писали про війну в Україні 18 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Новини

Getty Images / «Бабель»

CNN пише про нову тактику дезінформації кремля на прикладі історії херсонця Ігоря Кураяна, чиї соцмережі окупанти використали для просування кремлівської пропаганди. 55-річний Кураян до повномасштабної війни активно користувався соцмережами, де ділився постами про садівництво, адже вирощував у своєму саду всілякі екзотичні рослини. 25 лютого Ігор приєднався до Тероборони міста, а після окупації, вже у квітні, його викрали росіяни. Невдовзі після викрадення на сторінках Кураяна в Instagram, Facebook, а також на нібито новоствореній сторінці у TikTok почали зʼявлятися дивні публікації, зовсім не схожі на ті, які робив би Ігор. Окупанти почали знімати ролики з Кураяном, де він казав, що опиратися немає сенсу, закликав бійців ТрО здати зброю тощо. Ці ролики використали і для пропаганди на телебаченні рф. Після близько місяця полону Кураяна звільнили, і він розповів про катування та спроби переманити його на бік загарбників. Йому навіть пропонували стати фіктивним мером Херсону. Ігор був цінною здобиччю, адже мав патріотичну позицію, й росіяни хотіли зламати його, щоб показати, як патріот «прозрів». Цей випадок не поодинокий, кремлівська машина пропаганди локалізувала зусилля, аби переконати місцеве населення на окупованих територіях, що Україна їх покинула, каже заступник керівника українського урядового Центру стратегічних комунікацій та інфобезпеки Микола Балабан. Ця нова тактика, хоч і дорожча, використовується через те, що росії стає все складніше залучати ботоферми. CNN пише, що вже вийшло ідентифікувати щонайменше пʼятьох українців, чиї облікові записи були використані у такий спосіб.

Низка високопоставлених дипломатів і чиновників зі США опублікували відкритого листа на The Hill, який закликає Білий дім негайно посилити підтримку України, поки не стало надто пізно. Автори відзначають успіх США у згуртуванні союзників довкола допомоги Україні та наданні військової підтримки ЗСУ, але водночас пишуть, що Америка не змогла виробити стратегічний наратив довгострокової залученості НАТО. Допомога, яку США надають Україні, зараз достатня для утримання статусу кво, але не для того, щоб відтіснити росію. І це помилка, вважають автори, адже москва становить загрозу не тільки для України, але й для безпеки і процвітання США. Якщо кремль здобуде Україну, він не зупиниться й наступними будуть країни Балтії, на захист яких стане НАТО. А отже, у війну будуть втягнуті й американські солдати. Тому Білий дім має надати Києву і більшу кількість HIMARS, і далекобійні ракети ATACMS, щоб Україна могла бити по ланцюгах постачання рф. Також Україні потрібно більше ППО для захисту від російських ракетних і повітряних ударів. Страх «спровокувати путіна» має відійти на другий план, США мають памʼятати, що вони теж ядерна держава, і тактика постійного погрожування путіна не повинна більше працювати. Єдиний вихід, йдеться в листі, ― це діяти зараз і надати Україні все необхідне для звільнення окупованих територій. Адже будь-яка пауза дає перевагу путіну, який скористається нею, щоб перегрупувати й відновити сили.

Луїс Гарікано, колишній віцепрезидент Renew Europe, пише в колонці на Politico, що з фінансовою підтримкою України не можна зволікати. ЄС оголосив економічну війну росії, але наразі Україна має значно більші економічні втрати, ніж рф, пише Гарікано. Експорт викопного палива рф забезпечив кремлю після 24 лютого €82 мільярди платежів з ЄС. Україна отримала лише €6,1 мільярда у якості підтримки. Обіцяні Європейською комісією €9 мільярдів допомоги для часткового покриття дефіциту досі не надійшли через бюрократичні перепони: зокрема, через підвищення ставки макрофінансової допомоги до 70% через ризики дефолту, а отже необхідність зарезервувати додаткових €6 мільярдів. Гарікано вважає, що ЄС має два шляхи розвʼязання цієї проблеми: по-перше, країни-члени могли б залучити власні додаткові кошти до резервного фонду, що може бути складно через енергетичну кризу. По-друге, ЄС міг би підвищити довгостроковий бюджет на зовнішньополітичні витрати, що було б хорошим рішенням, але потребуватиме часу. А часу залишилось небагато, вважає автор, адже путін сподівається, що Захід скоро загрузне в рецесії та забуде про Україну. Втім, Гарікано вважає, що не слід забувати, що інфляція, падіння темпів зростання ВВП, енергетична і продовольча кризи ― це прямі наслідки російської військової агресії, і пріоритети ЄС мають бути відповідними.

The Washington Post пише про «Групу Вагнера» ― російських найманців, які вийшли з тіні з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. «Вагнерівці» давно виконували для кремля брудну роботу: на сході України, у Лівії, Сирії, деяких країнах Африки, однак росія завжди заперечувала будь-які звʼязки з групою. Тепер же російське телебачення відкрито прославляє найманців за успіхи в «денацифікації» України, що іронічно, адже групу названо на честь улюбленого композитора Гітлера Ріхарда Вагнера. Більше того, тепер «вагнерівці» ще й відповідають за рекрутинг нових солдат, зокрема, у російських тюрмах. Групу очолює 52-річний дмитро уткін, позивний «Вагнер», підполковник ГРУ та колишній спецпризначенець. Також вважається, що до групи має стосунок близький до путіна олігарх євген прігожин, який у червні отримав звання героя російської федерації, нібито за успіхи «вагнерівців» на Луганському напрямку. Поки найманство в росії заборонене, вагнер та прігожин їздять вʼязницями й вербують усіх, крім засуджених за зґвалтування, тероризм чи контрабанду наркотиків. Найбільшим попитом користуються засуджені за умисне вбивство та розбій, пише видання з посиланням на увʼязненого однієї з колоній. Новобранці проходять лише зо два тижні підготовки, що, ймовірно, вплине на ефективність групи та знизить її цінність, вважають у Міністерстві оборони Великої Британії.