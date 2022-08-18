Естонія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги. У ньому будуть міномети та протитанкові засоби
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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United States Army / Wikipedia
Уряд Естонії ухвалив рішення про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. У ньому будуть міномети та протитанкові засоби.
Про це пише Postimees.
Крім цього, Естонія планує підтримати навчання українських військових, яке зараз триває у Великій Британії.
«Бойові дії в Україні продовжують бути інтенсивними, і хоча західна зброя все частіше потрапляє на поле битви, наш моральний обовʼязок — продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо у нас ще є зброя, щоб відправити українцям, ми повинні це зробити», — сказав міністр оборони Ганно Певкур.
Також естонці нададуть і засоби військової медичної допомоги. Зокрема, Україні у співпраці з Німеччиною відправлять ще один польовий госпіталь. Загалом Естонія вже передала військової допомоги на €250 мільйонів.