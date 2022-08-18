Естонія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги. У ньому будуть міномети та протитанкові засоби

Новини

United States Army / Wikipedia

Уряд Естонії ухвалив рішення про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. У ньому будуть міномети та протитанкові засоби.

Про це пише Postimees.

Крім цього, Естонія планує підтримати навчання українських військових, яке зараз триває у Великій Британії.

«Бойові дії в Україні продовжують бути інтенсивними, і хоча західна зброя все частіше потрапляє на поле битви, наш моральний обовʼязок — продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо у нас ще є зброя, щоб відправити українцям, ми повинні це зробити», — сказав міністр оборони Ганно Певкур.

Також естонці нададуть і засоби військової медичної допомоги. Зокрема, Україні у співпраці з Німеччиною відправлять ще один польовий госпіталь. Загалом Естонія вже передала військової допомоги на €250 мільйонів.